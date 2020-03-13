تستعد الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لتشغيل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازياً، لمواجهة فايروس كورونا.

وعلمت «عكاظ» أنه سيتم تشغيل القوى العاملة بواقع ١٢ ساعة لكل مناوبة، على أن يتم اختيار الموظفين عن طريق لجنة تتكون من مدير المستشفى، ونائب المدير العام للخدمات العلاجية، ومساعد المدير العام للموارد البشرية، ومدير إدارة التمريض، ومدير إدارة الأشعة، ومدير إدارة المختبرات، ومدير إدارة التغذية، ومدير إدارة الطب البصري، ومدير إدارة الرعاية الصيدلية.

ومن المقرر أن يتم وضع برنامج تدريبي مكثف من قبل إدارة العدوى والجهات ذات العلاقة والاختصاص بالشؤون الصحية لجميع القوى العاملة بدون استثناء.