سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق شب بطعم ومقهى بحي السلامة.

‏وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، تلقت عمليات 911 بلاغاً الساعة (13:49) يفيد بوجود حريق في مطعم بحي السلامة.

وأضاف القرني: جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في مطعم ومقهى يقع بسطح بمبنى مكون من ثلاثة أدوار، واقتصر الحريق على مساحة 400 متر مربع من مساحة المطعم التي تقدر بـ 2000 متر مربع.

وتابع: تم احتواء الحريق في جزء من المساحة الإجمالية للموقع وإخماده باستخدام آليات السلالم وعن طريق اقتحام الفرق وتوغلهم بالموقع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.