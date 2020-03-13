أكد الخبير البيئي الدكتور علي عشقي، أن فايروس كورونا سيختفي مع ارتفاع درجات الحرارة في فترة تتراوح ما بين نهاية شهر مارس الجاري ومنتصف شهر أبريل القادم.

وأشار إلى أن الدول الواقعة بالقرب من خطوط العرض الصغيرة لم تسجل فيها حالات انتشار الوباء بصورة كبيرة.

ولفت عشقي إلى أن العلاقة بين انتشار الوباء وخطوط العرض علاقة طردية أي تزيد بزيادة الارتفاع في خطوط العرض، منوهاً أن انتشار الوباء في شرق المملكة العربية السعودية ودول الخليج كونها قريبة من بؤرة انتشار الوباء في ايران.

وأشار الخبير البيئي، إلى العلاقة الواضحة بين الدورات الشمسية الباردة سواء كانت دورات صغيرة أو عظيمة وتأثيرها على سلوك الرياح النفاثة التي يؤثر بدورها على الارتفاع والانخفاض في الأغلفة الجوية، خصوصا طبقة «الأستراتوسفير» في منطقة الجبال العالية التي تعبرها الرياح النفاثة.

وأضاف «طبقة الأستراتوسفير تعتبر مخزناً للفيروسات ويتساقط منها يومياً أكثر من أربعة بلايين فايروس في المتر المربع الواحد على سطح الأرض، ومن هذه المناطق الجبلية العالية التي تعتبر بؤراً لانتشار الفيروسات، جبال الهملايا بالقرب من الصين وجبال الألب بالقرب من إيطاليا وجبال زاجروس في إيران وسلسلة جبال كاسكيد، التي تنتشر من جنوب برتش كولمبيا مرمرا بولاية واشنطن وحتى ولاية كاليفورنيا وهذا ما يفسر انتشار هذا الداءفي ولاية واشنطن وولاية كاليفورنيا».

وأضاف عشقي «لا حظ الكثير من الباحثين في علم انتشار العدوى في كل من أمريكا والصين أن انتشار وباء مرض كورونا Covid-19 في العالم يقع في المنطقة المحصورة بين دائرة عرض 30 ودائرة عرض 50 شمالا أي في نطاق لا يزيد عرضه على 2200 كيلومتر، ويلاحظ أن جميع بؤر انتشار هذا الوباء موجودة في هذه المنطقة المذكورة، وهي الصين وإيران وإيطاليا وأمريكا، وجميع هذه المناطق تتشابه في درجات الحرارة والرطوبة التي تتراوح ما بين خمسة إلى 11 درجة مئوية».

وأبان أن درجة الحرارة المثلى لانتشار الفايروس هي 8.72 درجة مئوية، ودرجة رطوبة نسبياً تتراوح ما بين 47% إلى 79%، وهذا يعني بناء على هذه الأبحاث أن هذه الغمة ستنقشع مع دخول فصل الصيف، وهذا احتمال كبير نؤكد عليه.