دعت سفارة المملكة في النمسا المواطنين الموجودين في جمهورية النمسا وجمهوريتي سلوفاكيا وسوليفينا، إلى سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح، علماً أن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون في يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري.

ويأتي ذلك حرصاً من السفارة على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد.

وأكدت السفارة على جميع المواطنين الموجودين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.

كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 004313672531، شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.