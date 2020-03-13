اعتمد ديوان المظالم خطة عمل احترازية على مستوى محاكمه وإداراته، وذلك للإسهام في الحد من تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد، ونبه على عدم الحاجة إلى مراجعة المحاكم في عدد من الإجراءات.

وأوضح ديوان المظالم أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة «معين» الإلكترونية، إذ يغني الدخول إلى المنصة عن الحضور إلى المحكمة، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة، مثل خدمات: تقديم الدعوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى، واستلام نسخة الحكم غير التنفيذية، وتقديم طلب الاستئناف، والعديد من الخدمات الأخرى.

كما يعتزم الديوان -تنفيذاً للخطة- مراعاة تنسيق عدد الحضور ودخولهم لقاعات الجلسات وتجنب التزاحم، كما نصت توجيهات رئاسة الديوان على توفير جميع المتطلبات الوقائية وفق تعليمات الجهات المختصة، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية التي من شأنها رفع مستوى الوعي بمخاطر الأوبئة وانتشارها، وتفادي انتقالها عبر المخالطة اليومية، والاحتياطات اللازمة للعناية بأهمية الأخذ بأسباب السلامة والوقاية،إلى جانب توفير المتطلبات الصحية والتدابير الإجرائية اللازمة للمحافظة على سلامة مرافق المحاكم وصحة المستفيدين، وذلك من خلال التنسيق بتجنب الازدحام، وتوفير وسائل العناية الصحية بجميع المرافق.