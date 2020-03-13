دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مومباي، المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية الهند الراغبين بالعودة إلى المملكة، التنسيق مع مكاتب الخطوط الجوية العربية السعودية في جمهورية الهند.

وأفادت القنصلية بأنه سيتم تسيير رحلات إلى المملكة ستكون مساراتها كالآتي:

- السبت 14 مارس:

• مومباي - الرياض (الإقلاع 9 صباحا)

• مومباي - جدة (الإقلاع 9 مساء)

- الأحد 15 مارس:

• نيودلهي - جدة (الإقلاع 8 مساء)

ودعت القنصلية إلى التواصل على أرقام مكاتب الخطوط السعودية في بيان المرفق، وفي حالة الحاجة إلى المساعدة التواصل مع قسم شؤون السعوديين عبر الأرقام التالية: للموجودين في بنقلور: 00917447447774، للموجودين في كيرلا: 00919892019444، لباقي المدن: 00917399999797.