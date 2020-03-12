في وقت ترددت تساؤلات كثيرة من المقيمين في السعودية ممن سافروا إلى بلدان موبوءة بفايروس كورونا عن مصير تجديد تأشيرات الخروج والعودة والإقامات المتوقع انتهاؤها قريبا وهم خارج المملكة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية حفاظا على سلامة الجميع وتم خلالها تعليق السفر من وإلى تلك الدول.



أعلنت المديرية العامة للجوازات أن هناك لجنة شكلت لهذا الشأن.



وردا على تساؤلات البعض عبر حسابها الرسمي في "تويتر".. قالت:(هناك لجنة تتابع معالجة جميع الحالات التي تأثرت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد، وسيتم إعلانها في حينه).



وكانت أبرز التساؤلات تضمنت كيف يتم تمديد الخروج والعودة للعالقين في بلدانهم من قبل الإجراءات الاحترازية.



وما هي الإجراءات المترتبة على القرار على المقيمين خارج المملكة من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والإقامات قريبة الانتهاء أيضا؟