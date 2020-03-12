وجهت وزارة التعليم الجامعات وإدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، بتقنين المناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي يزيد عدد الأشخاص فيها على خمسين شخصاً، وتجنب المصافحة مؤقتاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم الدكتور حمد بن حمد آل الشيخ ـ حصلت «عكاظ» على نسخة منه، شدد خلاله على إيقاف جميع المشاركات الخارجية لمنسوبي القطاعات إلا للضرورة القصوى، وبموافقة رئيس الجهة وحسب الصلاحية الممنوحة.

وأكد التعميم على أهمية نشر ثقافة المداومة على غسل اليدين، وعدم السفر إلى الدول التي أعلن حظر السفر إليها، ومتابعة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة.