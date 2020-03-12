صادر فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المختصة، كميات كبيرة من أكياس الفحم المحلي المعدة للبيع والتوزيع في محافظة محايل عسير، بلغت 20 طنا من الفحم و4 أطنان من الحطب.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان، أنه يتم التعامل مع مخالفي أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم.وشدد الجذعان على منع الإضرار بالأشجار والتعدي على المراعي والغابات بأي شكل من الأشكال، داعياً إلى تعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرا متعمدا للبيئة.