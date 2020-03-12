تتحفظ الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة على 3 عمال من جنسية آسيوية، بعد العثور على الطفل عبدالله اللحياني المتغيب منذ عصر أمس (الأربعاء) في مسكنهم.

وفي التفاصيل، أوضح لـ«عكاظ» أخو الطفل من والدته ريان الحارثي، أن عبدالله خرج خلف أشقائه من المنزل أثناء توجههم لأداء صلاة العصر أمس في المسجد المجاور لمنزلهم بحي التنعيم، وفور عودتهم اتضح أنه لم يكن بصحبتهم.

وأضاف: «بالعادة يخرج الطفل إلى منزل جدته أم والدته، لكن هذه المرة اختلف الوضع، فبعد صلاة المغرب تأكدنا أنه ليس بمعيتها».

وأشار ريان إلى أن العائلة بدأت البحث والتحري في المنازل المحيطة والمحلات التجارية والميادين العامة، ولم يكن له أثر.

وقال: «البحث استمر بمشاركة فريق ساعد للإنقاذ والبحث، حتى تم العثور عليه في شقة عمالة آسيوية بعد صلاة ظهر اليوم (الخميس) في أحد المنازل المجاورة».

وكشفت مصادر «عكاظ» أنه تم تحويل الطفل إلى مستشفى حراء العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.



