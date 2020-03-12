تدفق مئات السودانيين العاملين بالسعودية إلى مكاتب خطوط الطيران في العاصمة الخرطوم اليوم (الخميس) للحاق بالمهلة التي حددتها الأجهزة المعنية بالمملكة بالعودة خلال 72 ساعة، وسجلت معظم الرحلات المغادرة إلى جدة والرياض اكتمال مقاعدها حتى الأحد القادم وهو اليوم المحدد بانتهاء المهلة.

وقال أحد المسافرين، إن مكاتب سفر وسياحة استغلت حاجة المغادرين بطرح تذاكر بأسعار مغالية، فيما عمدت شركات طيران أفريقية إلى مضاعفة أسعار رحلات الترانزيت في وقت مبكر صباح اليوم.

واضطر عدد كبير من العائدين، بعد فشلهم في العثور على مقاعد شاغرة، في رحلات مباشرة إلى الرياض وجدة، إلى اختيار محطات وسيطة في أديس أبابا وغيرها. وتوقع مراقبون أن تعود الأمور إلى طبيعتها في اليومين القادمين.