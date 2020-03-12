وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد.

وجاء التوجيه بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية.

وألزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات، وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، إضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، وشمل أيضاً توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في دورات المياه والموقع التجاري عموما، إضافة إلى المجمعات التجارية.

واتخذت الأمانة وبلدياتها إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمرافق العامة، حيث شرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم، إضافة إلى تخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.

وستنفذ الأمانة وبلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية، وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين التي قد تصل إلى الإغلاق، حيث ستشمل الجولات جميع مدن ومحافظات المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.