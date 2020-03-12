تسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى أن تكون مكة المكرمة من أفضل 10 مدن عالمية في الخدمات البلدية، التي تحقق جودة الحياة بتقيات وخبرات ذات معايير عالمية، وذلك لتقديم خدمات بلدية راقية لساكني أم القرى وقاصديها، وتسهيل الخدمات البلدية بطرق إلكترونية حديثة بما يلبي حاجات العملاء ومتطلباتهم وتحقيق أعلى معدل رضا للعملاء على مستوى الأمانات والبلديات في المملكة. بحسب ما أبان مسؤول في أمانة مكة المكرمة.

وأنجزت الأمانة العديد من المشاريع التنموية الخدمية، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، التي سيكون لها أثر في تطوير الخدمات، ومن هذه المشاريع مشروع مدينة السيارات بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة، على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع، ويضم المشروع ورشاً ومعارض وعددا من الخدمات المتنوعة الأخرى المتعلقة بالمركبات.

كما أبرمت الأمانة عقداً مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، بمخططات ولي العهد 7 و8 بقيمة إجمالية بلغت (55.923.630) ريالاً، حيث سيتم إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر، وذلك لتلافي أخطار السيول وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي مجال الإنارة، وقعت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) لاستبدال فوانيس إنارة الشوارع التقليدية بمكة المكرمة بأخرى مرشدة للطاقة تعمل بتقنية LED، تمتاز بالجودة والاستهلاك المنخفض والعمر الافتراضي الطويل، وشمل العقد في مرحلته الأولى استبدال 48 ألف فانوس، وذلك بناءً على الأمر السامي القاضي بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعادة تأهيل جميع مبانيها ومرافقها العامة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وخفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال التعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد).

وتضمن العقد استبدال جميع فوانيس إنارة الشوارع وكشافات الأنفاق، وتأهيل جميع مرافق الأمانة ومبانيها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة وحسب المواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، استناداً للمعايير العالمية في مجال الإنارة، وذلك ضمن برنامج تأهيل مصابيح الإنارة على مستوى المملكة، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في مجال رفع كفاءة الاستهلاك.