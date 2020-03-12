أكد رئيس اللجنة الصحية والدوائية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الدكتور عواض البشري، أن مكة المكرمة آمنة، وأن القطاع الخاص يعمل بتنسيق تام مع القطاع العام في كافة القضايا خصوصا في الوقت الحالي، ويتم تزويد المجمعات الطبية والمستشفيات بجميع المتغيرات ويجري العمل بها العمل، وذلك ضمن جهود اللجنة في الرقي بالخدمات الصحية في مكة المكرمة.

وقال الدكتور البشري خلال اجتماع اللجنة الصحية والدوائية مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، لمناقشة بعض المعوقات التي تواجه القطاع الصحي الخاص بالعاصمة المقدسة، إن جميع خدمات القطاع الخاص مسخرة لخدمة أبناء هذا البلد، بغض النظر عن كونه قطاعا خاصا ربحيا، ولكن الأولى خدمة الوطن والمواطنين مشيرًا إلى أن المستثمرين في القطاع الخاص لديهم الاستعداد التام لعمل كل ما يلزم لخدمة المملكة، وتقديم كل الخدمات في سبيل التحكم في الأوبئة.

وأضاف: طلبنا الاجتماع مع مدير عام التجمع الصحي الأول الذي يعني بالتنظيمات، لمناقشة كيفية التعاون بين القطاع الصحي الخاص والتجمعات، التي بدأت الآن تقريبا في جميع المناطق، وتأتي أهمية هذا اللقاء للخروج بأفكار موحدة في خدمة القطاع وبالتالي المجتمع مشيراً إلى أن مكة المكرمة ستظل آمنة، وكذلك كافة المواسم، حيث أنها ستظل تحت السيطرة، وذلك لما لدى المملكة من إمكانات كبيرة وخبرات واسعة في مجالها ومجالات التعامل مع الحشود.

وبين أن ما اتخذته المملكة من إجراءات حيال إقفال الحرم في أوقات معينة، وإيقاف العمرة مؤقتا، وغيرها من الإجراءات كانت إجراءات موفقة وحكيمة وتدل على بعد نظر، فكان هذا الإجراء الاحترازي من قبل القيادة حكيما، وتصب في مصلحة ضيوف الرحمن، وفي مصلحة هذا البلد، فبفضل الله ثم بفضل هذه الإجراءات لم تسجل في مكة المكرمة سوى حالة واحدة فقط لشخص غير سعودي قادم من خارج المملكة، وفقا لوزارة الصحة، وتمت السيطرة عليها، مشيراً إلى أنه لا توجد هناك أي خطورة حاليا من الفيروس في مكة المكرمة، ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق، وستتم السيطرة على الوباء.