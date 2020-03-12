أكد الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري، أهمية تكثيف الجهود لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وبين الوزير ذو الكفل في حديثه إلى «عكاظ» اليوم (الخميس)، في مدينة بوتراجايا الماليزية على هامش اللقاء الذي عقده للتوعية حول فايروس «كوفيد 19» بحضور وسائل الإعلام المختلفة، أن انتشار الفايروس صاحبه موجة من الخوف والقلق، والمفاهيم الخاطئة والعديد من المعلومات المغلوطة لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى هلع واسع في العالم، داعيا الجميع إلى عدم تصديق الشائعات الرائجة حول فيروس «كورونا»، ومحذرا من أن الاستمرار في بث الأخبار الكاذبة يؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

وعبر الوزير ذو الكفل عن أسفه لتصدر البعض في وسائل الإعلام المختلفة، الذين وجدوا في هذه الأزمة بيئة مناسبة لنشر القلق والرعب وتهويل الأمور، وهو ما يؤدي إلى «الخوف الهستيري» عند الناس، ما يسهم في حدوث فوضى في المجتمعات.

وشدد الوزير على أهمية أن يتم التعامل مع هذا الفايروس بعيدا عن التهويل، وأن يتحلى الجميع بالحكمة والهدوء والتريث، وعدم النظر لمثل هذه الأزمات بصورة متشائمة، كما دعا إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجميع لرفع مستوى الوعي الصحي بين الناس حول الفايروس، وأفضل السبل الوقائية لمكافحة انتشاره.

وأشار إلى أهمية الالتزام بما تقرره السلطات الحكومية، في ما يتعلق بتعليق الأنشطة والمناسبات وغيرها، محذرا من التهاون أو التراخي في ضمان سلامتهم ووقايتهم من أضرار ومخاطر الفايروس، وأن يتعامل الجميع بمسؤولية لكبح جماح فايروس كورونا، ومنع تفشيه في البلاد التي يقيمون فيها وفي العالم أجمع.