بلغ عدد المتفاعلين مع منظومة الـ«بلاك بورد» التي اعتمدتها جامعة أم القرى كمنظومة للتعلم الإلكتروني احترازياً حتى زوال خطر فيروس كورونا «كوفيد -19»، 52 ألف طالب وطالبة، وسطر المتعاملون بالنظام تفاعلا كبيراً من العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة، حيث استفادت من المنظومة في عقد الاجتماعات الافتراضية، حيث بلغ حضور تلك الاجتماعات 721 شخصاً في اليوم الأول لتطبيق الخطة.

وخصصت عمادة التعلم الالكتروني رقماً للتواصل عبر برنامج «واتساب» لاستقبال الاستفسارات، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل خلال اليوم الأول 290 منسوباً وطالباً، وتم إجراء 6 مقابلات شخصية مباشرة لبعض الحالات التي تتطلب الدعم المباشر، إضافة إلى تفعيل وسائل التواصل الأخرى، مثل التذاكر الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي.