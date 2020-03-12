أصدرت وزارة العدل تعميما عاجلا على كافة المحاكم وكتابات العدل، تضمن إجراءات عاجلة ومهمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التعميم اعتماد 6 خطوات عاجلة تمثلت في توفير المعقمات لجميع المحاكم وكتابات العدل، ومنع زيارة أي مستفيد للمرافق العدلية لطلب تنفيذ خدمة من الممكن تنفيذها إلكترونيا عن طريق البوابة أو الاتصال الموحد 1950، وإتاحة التوكيل الإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية لكافة البنود منخفضة ومرتفعة المخاطر، وتكون الوكالة لمدة شهرين.

كما تم اعتماد استخدام تقنيات التواصل عن بعد بدلا من زيارة المحاكم وكتابات العدل خلال الفترة القادمة، وإيقاف العمل بالبصمة في ما يتصل بالضبط الإلكتروني، والاقتصار على رسائل التحقق أو التوقيع الحي على الشاشة أو المصادقة عن بعد، إضافة إلى عدم جلوس المستفيدين بجانب بعض في القاعات وصالات الانتظار ومراعاة المسافة اللازمة في كراسي الانتظار.