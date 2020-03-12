علمت «عكاظ» من مصادر، بصدور توجيهات من قبل الملحقية العسكرية في السفارة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد، بإخلاء الطلبة المبتعثين الذين تشرف عليهم.

ومع اقتراب عدد المصابين بفايروس كورونا قرابة 2500 بحسب تقارير صحفية إسبانية، زاد الوضع خطورة بعدما تحولت مدريد إلى مدينة أشباح، في وقت اصطف مئات الأجانب اليوم (الخميس) أمام مبنى دائرة الهجرة للحصول على خطاب العودة «el regreso».

وظهرت مدريد اليوم، خالية من السكان فيما أغلقت الكثير من المحلات أبوابها بحسب جولة قامت بها «عكاظ» اليوم في عدد من المناطق في العاصمة التي تتحضر للإغلاق بحسب مصادر إعلامية.