دعت اليوم (الخميس) سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإسبانية مدريد، المواطنين والمقيمين في إسبانيا بالاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بالعود إلى المملكة والمقدرة بـ72 ساعة.

وقالت السفارة في تغريدات لها نشرتها اليوم إنه وإشارة إلى تصريح وزارة الداخلية اليوم المتضمن صدور قرار حكومة المملكة تعليق السفر مؤقتا إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى وتعليق الرحلات الجوية معها وذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، فإنّ على المواطنين والمقيمين الاستفادة من مهلة الـ72 ساعة.

‏وأشارت السفارة إلى إنّه يمكن العودة إلى المملكة عبر الرحلات المتاحة اليوم وغدا (الجمعة) وذلك بالتواصل مع الخطوط السعودية في مدريد ‏أو التواصل مع السفارة لتسهيل ترتيبات سفرهم، آملة التواصل مع مكتب الخطوط السعودية على الهاتف 0034915475806 تحويلة رقم 1 أو التواصل مع قسم شؤون السعوديين

‏على هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005، ‏هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة:0034690011111.

من جهة أخرى، بقي المبتعثون السعوديون وعائلاتهم دون توضيحات من قبل السفارة حول مواعيد إجلائهم أسوة بإجلاء المواطنين السعوديين، وأكدت مصادر في وزارة التعليم أن قرار مغادرة المبتعثين من عدمها يقع على عاتق وزارة الخارجية، ممثلة في السفارة في مدريد.