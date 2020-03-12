شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتقديم التعليمات الإرشادية اللازمة للجهات الحكومية وأرباب العمل والعاملين والموظفين.

وجاء تشديد الوزارة نظراً لما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وحرصاً منها على سلامة العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أهمية التقيد واتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية منه، وضرورة الإبلاغ عن الحالات المصابة من خلال الاتصال على مركز الاتصال بوزارة الصحة (937).

كما شددت الوزارة على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات للحد من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد في بيئة العمل، هي:

1- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس إلى حين انقضاء 14 يوما من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية.

2- التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، والتأكد من توافر الكمامات للمصابين بسيلان الأنف أو السعال.

3- العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد حين يتطلب الأمر.

4- تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض نزلات البرد، وعلى صاحب العمل أو الجهة الحكومية حث الموظفين الذين يُشكّ بإصابتهم بالفيروس، الإفصاح عن ذلك وزيارة الطبيب للاطمئنان ولمنحهم إجازة صحية إذا تطلب ذلك.

5- توفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع الحث على تجنب المصافحة باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية.

6- الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.