أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا، وذلك وسط استمرار تراجع حالات الإصابة الجديدة المسجلة بالفيروس.وقال المتحدث باسم لجنة الصحة مي فنج: إن الوضع الوبائي في الصين وصل إلى "مستوى أدنى" بشكل عام.ووفقًا للجنة الصحة، فقد تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس و 11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 80793 ، توفيت منها 3169 حالة.