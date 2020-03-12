في الوقت الذي تم تعليق الدراسة بمدارس المملكة كإجراء احترازي للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، حرصاً على صحة الطلاب، تساءل بعض أولياء الأمور الذين يُدرّسون أبناءهم بالمدارس الخاصة عما إذا كان يحق لهم رفع طلب بعدم تحصيل الرسوم الدراسية المتبقة؟.إذ قال لـ«عكاظ» المحامي القانوني عبدالكريم القاضي «حسب التوجيهات والتعليمات والقرارات الإدارية بشأن الفايروس، ومما توكده المصلحة أن هذا الإجراء هو الأصلح وفق المتبع في الاحترازات والاحتياطات المتخذه ضده، وبالرجوع إلى النظام، فإن العامل أو المنشأة الخاصة تستحق كامل الأجر، وتحويل العمل عن بعد مؤقتاً لا يمنعهم من مستحقاتهم المسبق الاتفاق عليها، ولا يوجد ما يستوجب ذلك، كونها احترازات مؤقتة، ولكون الوباء من القوة القاهرة والكوارث التي لا يضمنها أحد الطرفين في العقود».ومن حديث القاضي، يتضح أن العقود الموقعة بين الطرفين منذ البداية تصب في حفظ حقوق الطرفين، ومن ضمنها الأمور الخارجة عن السيطرة.