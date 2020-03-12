طلب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من الإدارات التعليمية، تأجيل إصدار قرارات المرشحين من شاغلي الوظائف التعليمية على التشكيلات الإشرافية، سواء على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة، أو جهاز الوزارة لما بعد صدور لائحة شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة، وتسكين وظائفها على الرتب الجديدة المضمنة باللائحة.

وأكد الدكتور آل الشيخ على ضرورة تطبيق المعايير اللازمة للترشيح على الوظائف الإشرافية وفق الميزانيات المخصصة، مشيراً إلى أن هذا التأجيل يأتي في إطار رغبة الوزارة في ضبط عملية تنظيم ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية، وتماشيًا مع قرب إنطلاق تطبيق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة.



الجدير بالذكر أن الوزارة قد أجلت تطبيق اللائحة الجديدة إلى شهر ذي القعدة من العام الحالي.