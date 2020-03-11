وجه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبد العزيز الخيّال، فرع الحدود الشمالية بمتابعة عدد من الملاحظات المرصودة من قبل وفد الهيئة حول عدد من القطاعات الحكومية ورفع تقرير عنها، مؤكدا حرصها على الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ورصد أي قصور في هذا الشأن والعمل على معالجته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية لوفد الهيئة برئاسة الخيّال أمس (الأربعاء) لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية.وشملت الزيارة السجن العام وتوقيف مكافحة المخدرات وحرس الحدود والجامعة في المنطقة.