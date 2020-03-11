أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على المنطقة واحتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس إلى يوم الأحد، وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد مدني تبوك، ضرورة تقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها، واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنهم يتابعون هذه التقلبات الجوية وهم على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتهم في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.