أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان اليوم (الأربعاء)، تعميماً إلى المواطنين السعوديين المقيمين في لبنان الراغبين بالمغادرة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وجاء في التعميم: «إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى دول عدة، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط (الناقل الرسمي اللبناني)، لتسيير رحلة يوم السبت الموافق 14/3/2020، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/3/2020، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للمواطنين السعوديين وعوائلهم الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية».

ولفت التعميم النظر إلى أنه «يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة بلبنان، على الأرقام التالية: أرضي: 009611762722 / جوال: 0096176026555 - 0096178803388».