أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفايروس معملياً لمواطن مصري ضمن الأربع حالات التي تم الإعلان عن إصابتها يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم (الأربعاء)، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية مستقرة، مشيراً إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها اليوم كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفايروس في مصر 60 حالة.

وأكد المتحدث مجدداً عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفايروس في مصر سوى ما تم الإعلان عنه، مبينا أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.