طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان وزارة الصحة، بمراجعة رواتب الأطباء السعوديين بما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم في ضوء الرواتب العالية التي يتقاضاها الأطباء في بعض الدول الأخرى.فيما تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة فردوس الصالح خلال مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء)، تقرير الصحة عن ما تم عمله من الوزارة، في ما يتعلق بالملف الصحي الموحد. وطالب الدكتور عبدالله الجغيمان بأن تراعي الوزارة عدد الأسرة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان بما يتوافق مع المعايير العالمية، في المقابل امتدحت الدكتورة فاطمة القرني دور الصحة في التوعية عن فايروس كورونا وسبل الوقاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت بتكثيف حملتها الإعلامية عبر الوسائل التقليدية، بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الجديد.كما أشادت الدكتورة منى آل مشيط بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية ونوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفايروس كورونا ومواجهته، كما طالبت بمساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من التعليم العالي في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة.