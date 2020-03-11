أجلت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في إيطاليا 69 طالبا وطالبة بحسب تغريدات أطلقها الملحق الثقافي بروما الدكتور عبدالعزيز الغريب وقال إن الطلاب السعوديين وصلوا إلى أرض الوطن بمتابعة من السفارة السعودية والخطوط السعودية.مشيرا إلى أنهم بخير وأن الملحقية ستتولى التنسيق مع الجامعات والمعاهد ⁧‫الإيطالية⁩ لإشعارها عن أسباب مغادرة الطلبة وعودتهم للمملكة، وأضاف أن وزارة التعليم ستراعي فترة الانقطاع ولن يتضرر أحد.