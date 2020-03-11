اتخذت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية في المراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة ومواقع التاريخ الإسلامي في خطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فايروس كورونا.



وقد جرى التأكيد على المراكز والأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل معقم لليدين، والتأكيد على العاملين بالمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، واستخدام أمواس حلاقة تستخدم لمرة واحدة، والتأكيد على المقاهي والمطاعم بإيقاف تقديم المعسل والشيشة مؤقتاً.



ولفتت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية تكثف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، كما تقوم فرق النظافة والتعقيم بغسل الأرصفة والساحات في المنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي.



ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.