سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول إصابة بفايروس كورونا، ليرتفع عدد الدول الأفريقية في جنوب الصحراء التي ظهر بها الفايروس إلى سبع دول.



وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية إتيني لونجوندو: «إن حالة الإصابة هي لمواطن بلجيكي زار الكونغو قبل أيام عدة»، مضيفًا أن السلطات فرضت حجرًا صحيًا على الشخص المصاب وعدد من مرافقيه.



ولم يظهر فايروس كورونا حتى الآن على نطاق واسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والكاميرون والطوغو وبوركينا فاسو منذ فبراير الماضي.