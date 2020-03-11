أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم (الأربعاء)، عن حالة الوفاة الأولى في البلاد نتيجة للإصابة بفايروس كورونا المستجد، وهي لامرأة مريضة كانت قد أصيبت بالفايروس.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح للصحفيين إن «المرأة المتوفاة أجنبية (53 عامًا) وكانت تعاني فى الأصل من حالات مرضية من بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم».



ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل أخرى عن المريضة التي توفيت مساء أمس (الثلاثاء).



وأكدت إندونيسيا حتى الآن وجود 27 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد المعروف باسم «كوفيد 19».