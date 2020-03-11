دعت سفارة المملكة في كوبا جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة التواصل مع السفارة، وذلك للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.

وقالت السفارة في بيان لها: حرصاً من سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوبا على سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في كوبا، تود السفارة التنبيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية الصادرة من السلطات الكوبية بخصوص فايروس كورونا الجديد.

كما ترجو السفارة من المواطنيين المتواجدين في جمهورية كوبا والراغبين بالعودة إلى المملكة التواصل مع السفارة في حال وجود صعوبات في التنسيق مع الخطوط الناقلة. على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 005372144590

جوال شؤون السعوديين: 005352806999