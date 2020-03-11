شرعت جامعة بيشة في تفعيل التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بافتتاح أكثر من 100 فصل افتراضي في أول يوم من تطبيق الخطة بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة. وأوضح مدير الجامعة الدكتور أحمد نقادي أنه تم تدريب أكثر من 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على مهارات الفصول الافتراضية سواء عن بعد أو داخل معامل التعلم الإلكتروني منذ صدور قرار التعليق بغرض رفع فاعلية التعامل مع برنامج البلاك بورد، مضيفا أنه تم البدء بدمج أكثر من 6500 شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد، كما تم إنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أدوات التعلم الإلكتروني، مبينا أن عمادة التعلم الإلكتروني تعمل على مدار اليوم لتقديم الدعم الفني عبر غرفة العمليات وعبر تذاكر الدعم الفني والاتصالات الهاتفية وتطبيق الواتساب.