طالب مجلس الشورى، في جلسته أمس (الثلاثاء)، وزارة الشؤون البلدية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة، والإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية)؛ لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية ووضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقا لما هو متبع عالميا لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية السعودية.كما دعا المجلس الوزارة إلى تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير وإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة البيئة.وفي قرار آخر، طالب المجلس وزارة السياحة بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشاريع التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، وطالبت اللجنة في توصياتها، وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الوكالة بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف ومراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهماتها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها، وعدم تداخلها، وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقديم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.اقترح عضو مجلس الشورى عساف أبو ثنين على وكالة الأنباء السعودية إنشاء جهاز جديد لتغطية الأخبار السعودية الخارجية بشكل أوسع. فيما طالبت نورة الشعبان «واس» بتفعيل مركزها التدريبي على مستوى خليجي وعربي وإقليمي أسوة بوكالات الأنباء العالمية، وزيادة مساهمة الكوادر النسائية في عمل الوكالة. أما الأمير الدكتور خالد آل سعود فطالب «واس» بالتوسع في ترجمة أخبارها وتقاريرها لعدد من لغات العالم، بما يسهم في التعريف بالصورة الحقيقية للمملكة لكافة الشعوب. وأوصى الدكتور عبدالعزيز الحرقان الوكالة بالعمل على تأسيس برامج تنفيذية وفق الإستراتيجية الإعلامية للمملكة للرد على الهجمات الإعلامية التي تواجهها المملكة وبما يضمن إيصال رسالتها لكل المستهدفين. وفي السياق ذاته، دعا الدكتور عبدالله البلوي «واس» إلى وضع مؤشرات واضحة ودقيقة لقياس مدى تحقيق أهدافها. فيما نوه الدكتور خالد العقيل بأهمية الدور الأساسي للوكالة في نشر الأخبار الرسمية وتوثيقها، داعيا إلى تطوير عملها المهم في هذا المجال.- قرارات الشؤون البلدية والقروية جاءت بعد اطلاع المجلس على تقرير لجنة الحج والإسكان قدمها الدكتور أيمن فاضل- دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث نظام الطرق بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة- توصية الأكياس الصديقة للبيئة قدمتها لينة آل معينا، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة عالية الدهلوي- وافق «الشورى» على اتفاق مع جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي، وعلى مذكرة تعاون في الحماية المدنية مع قيرغيزستان