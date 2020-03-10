رصدت أمانة الطائف ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف، تعديات مخالفة على مساحة تناهز ربع مليون متر مربع، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراضٍ حكومية بيضاء.

وضمت التعديات العديد من أسوار البلك وغرفا سكنية من الصفيح وعقوما ترابية وأسلاكا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف متر مربع.

وأوضحت الأمانة أن الإحداثات شملت حفر بئر ارتوازي والتنفع منها في دعم التعدي على الموقع، حيث استغل المخالفون إجازات نهاية الأسبوع لإقامة الإحداثات والتعديات.

وعملت الفرق الرقابية لمكتب الخدمات على التعامل الفوري مع الإشغالات غير النظامية، وتنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة الجهات المختصة وفرقة أمنية، عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين.