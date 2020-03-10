جنّدت السفارة السعودية في أسبانيا طاقمها لمساعدة السعوديين الراغبين في العودة، وطالبتهم عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء) بالتواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.

وقالت السفارة: «بالنظر للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أخيراً، وحرصا منها على سلامة مواطنيها، تهيب السفارة بجميع المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة».

ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمي أرقام وبيانات الطوارئ التالية للتواصل معها:

هاتف شؤون السعوديين في مدريد: 0034672538005

هاتف شؤون السعوديين في برشلونة: 0034690011111

@KSAembassyES

www.mofa.gov.sa

بدورها، تفاعلت الملحقية الثقافية بالسفارة وفتحت خطاً للطوارئ لمساعدة الطلبة، في وقت علقت فيه الحكومة الأسبانية الدراسة في جميع الجامعات والمراكز التعليمية.