شددت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة على كافة قائدي وقائدات المدارس بالمراحل الدراسية الثلاث، ضرورة رفع وتثبيت الجدول الدراسي على نظام «نور» الإلكتروني في موعد أقصاه الساعة العاشرة من يوم غد (الأربعاء).

وأوضحت الإدارة أن تثبيت الجدول يأتي لتفعيل التعليم عن بعد بناء على توجيه وزير التعليم، مشيرة إلى أن المختصين في الإدارة يعملون حالياً على إعداد وتجهيز انطلاقة التعليم الإلكتروني عن بعد.

وذكرت الإدارة أن تقارير الإنجاز ستعرض مباشرة عبر شاشة عمليات «نور» على المدير العام الدكتور أحمد الزائدي، داعية قائدي وقائدات المدارس إلى التواصل مع مشرفي ومشرفات تقنية المعلومات لتقديم الدعم والمساندة في حالة وجود أية مشكلات تقنية.

الجدير بالذكر، أن الحصة الأولى ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، وتنتهي الحصة الرابعة في الواحدة ظهراً، على أن يكون زمن الحصة ساعة كاملة.