سجلت وزارة الصحة في المملكة حتى الآن 20 حالة مؤكدة (10 ذكور - 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و ثلاث حالات من العراق و ثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.



جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، اجتماعها العشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفايروس.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع تأكيد استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 114 ألف حالة تم رصدها في 115 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن، وبنسبة 56% من مجموع الحالات، كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.

وأبان أنه تم الاستقصاء الوبائي وحصر 800 حالة من المخالطين المباشرين، موضحاً أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز نصف مليون شخص.

وأشار إلى أن مركز اتصال صحة (937) تلقى أكثر من 60 ألف اتصال عن فايروس كورونا الجديد منذ الإعلان عن أول حالة بالمملكة.

وحذر متحدث الصحة من تناقل الشائعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة، فالمجتمع هو خط وقاية والحماية لصد هذه الشائعات، مؤكداً أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فايروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز اتصال صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.