أعلن الرئيس الصيني شي جين بيغ اليوم (الثلاثاء) أنه "تمت السيطرة عمليا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.وقال شي جين: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في ووهان" بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.