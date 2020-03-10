طالب مجلس الشورى، في جلسته أمس (الثلاثاء)، وزارة الشؤون البلدية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة، والإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية)؛ لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية ووضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقا لما هو متبع عالميا لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية السعودية. كما دعا المجلس الوزارة إلى تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير وإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة البيئة.وفي قرار آخر، طالب المجلس وزارة السياحة بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشاريع التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.لجنة توصي «واس» بإنتاج التقارير التلفزيونية بمهنيةناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، وطالبت اللجنة في توصياتها، وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الوكالة بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف ومراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهماتها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها، وعدم تداخلها، وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقديم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.