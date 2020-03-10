نفذت شرطة محافظة خميس مشيط، اليوم (الثلاثاء)، وبقيادة مديرها العميد حمد آل منجم، حملةً أمنية مكثفة ممثلة في قسم البحث والتحريات وشعبة الضبط الإداري وقوة المهمات والواجبات، إذ أسفرت نتائجها عن القبض على مجهولي هوية من الجنسين من جنسية أفريقية، وكذلك على مقيم يمتهن تهريب النساء مجهولات الهوية بمركبته الخاصة، فيما تم خلال الحملة الأمنية، ضبط مصانع خمور ممتلئة بمادة العرق المسكر، وقوارير المسكر التي جُهزت للبيع وأيضاً أسلحة بيضاء وحشيش مخدر وحبوب (الكبتاغون)، وتم تسليم المقبوض عليهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.