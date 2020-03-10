أكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8 / 5 / 1417هـ.

وأوضح المتحدث أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذا للأمر الصادر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي نوري يسلم حبتور بالمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.