أوقفت وزارة الصحة الإجازات الرسمية لمنسوبيها من العاملين الصحيين في القطاع الخاص والعام عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة.



وقالت وزارة الصحة في تعميم لها اطلعت «عكاظ» على صورة منه إنه نظراً لوجود عدد كبير من العاملين الصحيين في المملكة يقضون إجازاتهم خارج المملكة وفي دول يسري فيها فايروس كورونا ويعودون للعمل في المملكة ونظرا لحاجة القطاعات لوجود الأعداد المتاحة من الموارد البشرية فقد تم تأجيل كافة أنواع الإجازات عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة وذلك للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص حتى إشعار آخر.



وعدم تمكين العاملين الصحيين الذين تواجدوا في الدول ذات مستوى التنبيه الرابع فما فوق من مباشرة أعمالهم إلا بعد التقييم الصحي لهم وتقوم وزارة الصحة بآلية التقييم.



ويأتي ذلك ضمن الخطط الاحترازية التي تقوم بها الجهات الحكومية والخاصة في مناطق المملكة لوقف مرض كورونا.