أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران وشركة طيران ناس وغيرها من الشركات لليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء)، الموافق 10 و11 مارس، وذلك لتمكين المواطنين السعوديين من العودة إلى المملكة.وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.