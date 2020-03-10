أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الدكتور علاء الدين توران لـ«عكاظ» أن نظام ولاية الفقيه استطاع تصدير الحروب والإرهاب لدول المنطقة، وهو ينتهج الآن تصدير فايروس كورونا.ولفت علاء الدين إلى أن النظام الإيراني مليء بالقمع والظلم والتكتم والتستر والقتل والفساد ونهب ثروات الشعب، وهو لن يمتنع عن إصابة المنطقة برمتها بفايروس كورونا المتفشي في إيران، وفي المحصلة ستكون الدول المجاورة، بمن فيها السعودية، معرضة للخطر؛ بسبب لا مبالاة وتستر نظام الملالي.وعن عدم ختم جوازات السعوديين القادمين لإيران، قال عضو المقاومة الإيرانية: «هذا الإجراء يمكن تصنيفه ضمن عمليات التستر والتخريب وخلق الفوضى والذعر في دول المنطقة، فالمصلحة السياسية لنظام الملالي هي أن يغدو أقل بروزا كمصدر لنشر الفايروس في المنطقة والعالم، إذ رأينا كيف تم إغلاق الأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين في السعودية، في حين امتنع النظام عن إغلاق روضة حضرة معصومة في قم».وتابع: «عدم ختم جوازات السفر القادمة من إيران له علاقة وطيدة بحقيقة أننا في الأيام الأخيرة رأينا أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ«كورونا» في المملكة العربية السعودية هم أولئك الذين قدموا أخيرا من إيران، وهذه جريمة كبيرة».