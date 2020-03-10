أكدت أمانة العاصمة المقدسة تشديد الرقابة على مغاسل الملابس وذلك بهدف رفع مستوى جودة العمل بها ولضمان تطبيق شروط النظافة والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقند «لعكاظ» بأنه لم يصدر أي توجيه بإيقاف عمل مغاسل الملابس في مكة المكرمة، مؤكداً حرص الأمانة في تشديد الرقابة على عليها لرفع مستوى العمل بها والحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات الحكومية والخاصة في مناطق المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا والقضاء عليه.