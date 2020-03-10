أجلت الهيئة العامة للإحصاء البرنامج التدريبي للباحثين الميدانيين المشاركين في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن والذي كان من المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في كافة مناطق ومحافظات المملكة لمدة أربعة أيام إلى وقت لم يحدد بعد.ويأتي تأجيل البرنامج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها القطاعات الحكومية والأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.من جهة أخرى توقعت مصادر أن يتم تأجيل ليلة الإسناد الزمني (التجهيز لبداية العد الفعلي) والمحددة في يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر رجب الحالي.الجدير بالذكر أن الهيئة قد أنهت المرحلة الثانية من أعمال تعداد المملكة ٢٠٢٠ والتي شملت ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر رجب الحالي.