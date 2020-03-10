أعلنت السفارة السعودية في مصر بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة العربية السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والاربعاء 10-11 مارس وفق جداولها المعتادة، لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.وأضافت السفارة بأنه يمكن للمواطنين التواصل مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن الحجوزات.