أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (BLACKBOARD)، مشيرة إلى أنه تم تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة.

كما أعلنت الجامعة عن إتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام (24/7) لجميع الجامعات السعودية، ويمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين تم تحديدهم من قِبل الجامعة.

وأضافت الجامعة في بيان: «تم جدولة دورات تدريبية افتراضية مجانية مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم، وإتاحة جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونياً بجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها».

يأتي ذلك بعد قرار وزارة التعليم تعليق الدراسة والتوجه إلى التعليم الإلكتروني.